Dois jovens são executados

27/09/2016 às 12:55h Enviado por: Samuel Castro

Marcos Vinícius morreu na hora e outros dois rapazes ainda foram levados à unidade de saúde Foto: Divulgação

Três jovens foram baleados no bairro Cruzeiro, na Praia Rasa, em Armação dos Búzios, na noite do último domingo. Marcos Vinícius dos Santos, de 20 anos, morreu na hora. Ezequiel de Freitas, 21, chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho da unidade de saúde. Um terceiro rapaz de 20 anos, que não teve a identificação revelada, foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perisse.



Segundo relatos de moradores e testemunhas, quatro homens em duas motos chegaram atirando contra os jovens que estavam em frente a uma lanchonete na Rua Álvaro Elídio Gonçalves, próxima a estátua do Zumbi dos Palmares, ponto turístico na Rasa, em Búzios. Ainda segundo os moradores, foram mais de dez disparos e a rua estava movimentada na hora do crime.

Várias viaturas da Polícia Militar estiveram no local. Peritos da Polícia Civil recolheram cápsulas deflagradas. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Araruama. O caso foi registrado na 127ª DP (Armação dos Búzios). Policiais da distrital, que investigam o crime, pediram imagens de câmeras de segurança do local. Até a tarde de ontem, a polícia não tinha a motivação do duplo homicídio.

Unamar – Um homem, identificado apenas como Luiz, foi morto, na manhã de ontem, em Unamar, Cabo Frio. A vítima estava dentro de um carro quando foi atingido por tiros próximo à Rua da Torre. Ele morreu na hora.