Rapaz é apreendido com 151 cápsulas de cocaína

27/09/2016 às 12:20h Enviado por: Samuel Castro

PMs apreenderam 151 pinos de cocaína com um adolescente Foto: Divulgação

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com 151 cápsulas de cocaína, na noite de ontem, no bairro Sítio, em Arraial do Cabo. Os policiais chegaram ao rapaz após receberem denúncia anônima. Um homem de 23 anos, que estava com o menor na hora da apreensão, também foi levado para a delegacia.



Os PMs abordaram o menor e encontraram com ele, dez pinos de cocaína. Ele, no entanto, levou os policiais até onde estavam escondidos outros 141 pinos da droga em um local próximo. A dupla foi levada para a 132ª DP (Arraial do Cabo).

O adolescente foi autuado por fato análogo ao tráfico de drogas e o homem de 23 anos prestou depoimento e foi liberado.