Festa do Folclore contará com mais de 15 barracas

20/09/2016 às 12:00h Enviado por: Sany Medeiros

A festa contará com diferentes representações folclóricas Foto: Filipe Aguiar

A tradicional Festa do Folclore de São Pedro da Aldeia acontece, no próximo sábado, a partir das 10h, na Praça Hermógenes Freire da Costa (Praça do Skate). O evento vai contar com barracas representando países, estados e o município aldeense, além de danças e apresentações culturais.

De acordo com a secretária de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da cidade, Sandra Coelho, diversas entidades do município participarão da festa. “Haverá premiação para as três melhores representações folclóricas. Os critérios para a análise serão decoração, prato típico e apresentação. Esta é a verdadeira festa da família aldeense, resgatada há três anos pela atual administração”, afirmou.