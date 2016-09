Combate ao terrorismo

18/09/2016 às 21:41h Enviado por: Rene Santos

Alisson seria integrante de grupo terrorista que pretendia realizar ataques durante Olimpíadas Foto: Divulgação

Funcionário de um supermercado em Saquarema, Alisson Luan de Oliveira teve a sua prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele é um dos indiciados pela Polícia Federal (PF) na Operação Hashtag, que investiga a formação de uma célula terrorista no Brasil, ligada ao Estado Islâmico.



Alisson está preso, com mais 14 suspeitos, desde o dia 21 de julho, na Penitenciária Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A ação foi desencadeada duas semanas antes da abertura das Olimpíadas com o objetivo de inibir um possível ataque durante os Jogos. De acordo com as investigações da PF, o grupo estaria se concentrando para realizar atos preparatórios, mas em nenhum momento eles teriam citado utilizar bombas. Segundo a polícia, os suspeitos tinham a intenção de comprar um fuzil AK-47 numa loja clandestina no Paraguai para atirar contra as pessoas.

Essas foram as primeiras prisões realizadas após a sanção da Lei Antiterrorismo no Brasil, em março desse ano. Os acusados são investigados por terem ligação com o grupo terrorista Estado Islâmico, que atua no Oriente Médio e tem cometido diversos atentados pelo mundo.

Ainda segundo a PF, alguns dos suspeitos chegaram a fazer um juramento ao grupo através de uma gravação pela internet, mas não chegaram a ter contato diretamente com os membros do Estado Islâmico