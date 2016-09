Concessionária orienta motoristas na Semana Nacional do Trânsito

19/09/2016 às 07:00h Enviado por: Rene Santos

Quem passar pela Via Lagos, esta semana, poderá participar de atividades de saúde e trânsito Foto: Divulgação

A Semana Nacional do Trânsito começou, ontem, e segue até o dia 25 de setembro, calendário que visa alertar e conscientizar a sociedade para um trânsito mais seguro. Para celebrar a data, a CCR ViaLagos realizará uma programação especial no período. Quem passar pela rodovia poderá verificar os níveis de glicose e da pressão arterial, participar de aula de mecânica básica e de palestras educativas.



Também serão oferecidas dicas para promover a conscientização no trânsito, por meio da campanha “Siga essa voz”, que o Grupo CCR lançou ontem. Criada especialmente para a Semana Nacional do Trânsito, a ação é uma parceria com Waze, um dos maiores aplicativos de tráfego e navegação do mundo, e conta com a participação de personalidades que tiveram suas vidas mudadas por acidentes de trânsito. Os embaixadores da campanha são o cantor Daniel, que perdeu seu parceiro de palco, João Paulo; o atleta paralímpico Fernando Fernandes, que ficou paraplégico; e a modelo Paola Antonini, que perdeu uma das pernas – todos vítimas de acidente de carro. O conceito da ação é “Uma simples dica pode salvar uma vida”. Os usuários de Waze poderão optar por usar a voz do cantor Daniel, que, além das instruções de rotas e caminhos, dará orientações de segurança. A campanha também conta com a distribuição de folhetos com dicas úteis e de segurança no trânsito, na praça de pedágio, a divulgação de mensagens educativas em faixas e painéis luminosos ao longo da via e ainda um hotsite (www.sigaessavoz.com.br).