OAB realiza seminário sobre diversidade sexual até sexta

19/09/2016 às 07:00h Enviado por: Rene Santos

O 1º Seminário dos Direitos da Diversidade Sexual, de Gêneros e Afetos da Região dos Lagos será realizado em Cabo Frio, a partir de hoje, sempre às 17h, e tem entrada gratuita. O evento acontece na sede da OAB. A abertura do seminário será realizada pelo presidente da OAB Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz, seguido por Eisenhower Dias Mariano, presidente da subseção da OAB/Cabo Frio. Para participar do evento, que continua até a próxima sexta-feira, os interessados devem se inscrever através do site do Instituto Nacional de Infectologia (www.ini.fiocruz.br/). A OAB fica na Rua Ministro Gama Filho, 23, no Braga.