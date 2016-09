Exposição agropecuária começa na próxima quarta com show gospel

18/09/2016 às 07:40h Enviado por: Rene Santos

O grupo de pagode Sorriso Maroto apresenta os seus sucessos em show na noite de quinta-feira Foto: Divulgação

A XXV Expo Araruama começa, na próxima quarta-feira, com show gospel e abertura do Camarote Vip com entrada franca para o público. Na quinta-feira, a exposição começa com o tradicional café da roça e, à noite, acontece a abertura oficial. O evento deste ano contará, ainda, com apresentações infantis de Frozen e Peppa, DJs animando a noite no Camarote Vip e shows com Rose Nascimento, Sorriso Maroto, Mc Koringa, Onze e Vinte, e João Bosco e Vinícius.