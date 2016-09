Exposição de Zanine já pode ser vista em escola

18/09/2016 às 07:35h Enviado por: Rene Santos

Um pouco do traço do baiano José Zanine Caldas – paisagista, maquetista, escultor, designer de móveis e arquiteto autodidata – já pode ser visto na exposição, que foi aberta ontem, na Escola de Arte que leva o seu nome e fica no Centro de Búzios. O filho de Zanine, o Zanini, e os galeristas Alberto Vicente e Marcelo Vasconcellos são os curadores da mostra, que reúne parte do que foi mostrado, em 1989, no Museu do Louvre, em Paris. Entre as peças selecionadas estão maquetes e fotos de alguns de seus trabalhos arquitetônicos, móveis maciços dos anos 70 e 80 e industriais dos anos 50, além de moldes e croquis originais. O destaque fica para os depoimentos de Tom Jobim, Sergio Bernardes e Oscar Niemeyer sobre o mestre da madeira. “Tudo começou em 2001, com a encomenda de um projeto para concentrar a venda do artesanato produzido na região por Antônio Marangoni”, conta Zanini. A obra, com 300m² de área construída no Centro da cidade, possui a elegância da simplicidade, como em todas as construções de José Zanine Caldas, que explora as potencialidades construtivas e as qualidades plásticas das madeiras brasileiras, onde os espaços são amplos e a luz natural é sempre privilegiada, adaptando ao local e integrando-a à natureza. “A vida de meu pai se confunde com a história do mobiliário e da arquitetura de nosso país. Sua obra é bela, simples e funcional, é arte”, afirma o designer Zanini. A Escola de Arte fica na Estrada da Usina, sem número, em Armação dos Búzios. Mais informações pelo telefone: (21) 99901-3198.