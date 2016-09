PM fecha ‘feirão de drogas’

18/09/2016 às 07:25h Enviado por: Rene Santos

Com os acusados, agentes apreenderam 28 sacolés de cocaína, além de R$ 400 em espécie Foto: Divulgação

Três jovens acusados de promoverem uma espécie de ‘feirão de drogas’ numa praça de Búzios foram presos por policiais do 25ºBPM (Cabo Frio), no final da noite de sexta-feira.



Os PMs contaram que receberam uma informação de que criminosos estavam vendendo drogas na Praça Nova, também conhecida como Praça do Zé Paraíba, no bairro Cem Braças, e seguiram para o local. Os agentes fizeram campana na Rua Progresso, a poucos metros de onde os acusados estavam, e conseguiram flagrar dois deles entregando a droga a terceiros, após receberem certa quantia em dinheiro. Enquanto a dupla vendia a droga, outro homem anunciava a ‘mercadoria e o valor’: “Pó de 10. Pó de galo. A boca é minha”.

Os policiais, então, fizeram o cerco na praça e surpreenderam Leonardo da Silva Pereira, de 18 anos, retirando 15 sacolés de cocaína dos fundos de um carro. Já Marcos Vinícius Rodrigues de Azevedo, 19, estava com 13 sacolés de cocaína, além de aproximadamente R$ 400 em espécie. O homem que anunciava a venda da drogas, Pedro Felipe de Souza Vale, o Gordo, 23, também acabou preso. Todos foram encaminhados à central de flagrantes da 126ªDP (Cabo Frio), onde acabaram autuados por tráfico e associação ao tráfico.

Arraial do Cabo - Ainda na noite de sexta-feira, um menor, de 16 anos, foi flagrado por PMs com 100 gramas de cocaína e materiais para endolação, na Rua Tubarão, no bairro Sítio. O rapaz foi levado para a 132ªDP (Arraial).