Casa da Flor será tombada hoje pelo patrimônio cultural

15/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O trabalho na Casa da Flor é comparado ao feito pelo arquiteto catalão Antônio Gaudi na Espanha Foto: Divulgação

A Casa da Flor, um dos principais patrimônios artísticos de São Pedro da Aldeia, terá o seu tombamento decretado hoje. A obra, construída entre 1912 e 1985 por Gabriel Joaquim dos Santos, que após um sonho de construir sua própria casa, passou a adicionar cacos, pedrinhas e outros objetos descartados, formando flores e mosaicos, é comparada ao trabalho do arquiteto catalão Antoni Gaudi, de Barcelona, Espanha.



A cerimônia irá acontecer na sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em Brasília. A presidente do Instituto Casa da Flor, Amélia Zaluar, estará presente na cerimônia. De acordo com o parecer do Iphan, entre as justificativas para o tombamento, está o ineditismo criativo, que instiga ao debate sobre os processos de produção cultural. O documento destaca que “A Casa da Flor condensa esse esforço de ordenar a desordem, a fragmentação e as oposições, de acordo com um conhecimento do valor das coisas e não da sua utilidade meramente funcional”.

A Casa da Flor é aberta à visitação (ingressos a partir de R$ 2). Ela fica na Estrada dos Passageiros, 232, no Parque do Estoril.