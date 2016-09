Parque Estadual da Costa do Sol recebe hoje inscrições para curso

14/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O parque, administrado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), recebe inscrições até hoje Foto: Divulgação

O Parque Estadual da Costa do Sol, administrado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), recebe, até hoje, inscrições para o curso de capacitação de condutores de visitantes, direcionado para os moradores da região da unidade de conservação, que abrange partes dos municípios de Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Saquarema, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia.



O curso é gratuito. Ontem as inscrições foram feitas na sede da APA Massambaba, na Estrada da Praia Seca, km 9.5, em Araruama. Já hoje, as inscrições serão na sede provisória do parque, localizada na Rua José Antônio Sampaio, nº 6, em Cabo Frio, de 9h às 16h.

As aulas começam no dia 20 de setembro, com previsão de término no dia 6 de dezembro, e serão ministradas às terças e quintas-feiras, das 17h30 às 22h, na Faculdade da Região dos Lagos (Ferlagos), em Cabo Frio. A documentação necessária no ato da inscrição inclui duas fotos 3x4, cópias dos comprovantes de escolaridade, renda e residência, cópias da carteira de identidade e CPF, ficha de inscrição do anexo 1 do edital, atestado de saúde ou de aptidão física.