Sindicato pede transferência de investigação sobre morte de médica

29/08/2016 às 22:30h Enviado por: Samuel Castro

Maria Júlia foi encontrada morta dentro de casa em Búzios Foto: Divulgação

O Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro (Simned-RJ) anunciou, ontem, que vai pedir que a investigação da morte da médica Maria Júlia Matteoti Cavalcante de Oliveira, de 66 anos, seja transferida da 127ªDP (Armação de Búzios) para a Delegacia de Homicídios, na Barra da Tijuca. Para a direção do Sinmed, a distrital não tem estrutura necessária para a investigação.

Maria Júlia foi encontrada morta, no fim de semana, na casa de veraneio no Condomínio Jardim dos Lagos, em Baía Formosa, Búzios. Por enquanto, a Polícia Civil manterá o caso a cargo dos policiais da delegacia de Búzios. O ex-marido e o filho de Maria Júlia já foram ouvidos e as imagens das câmeras de segurança do condomínio foram recolhidas. O delegado Rômulo Prado, da 127ªDP, cogita que o crime pode ter sido cometido por motivo fútil. A principal linha de investigação da polícia é a de homicídio doloso. “Por enquanto, eu trabalho com esse crime, possivelmente por motivo torpe ou fútil”, disse o delegado.

Ele também descartou a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte) e qualquer ligação com crime sexual. “Tinha material de valor. Se alguém quisesse praticar algum roubo, poderia ter levado. Embora a casa estivesse revirada, a bolsa com dinheiro, telefone [...], nada foi levado. Até explicaria o que aconteceu. Então, consequentemente, por mais essa razão, descarto também em termos de linha investigativa, o latrocínio e por outros motivos também a questão sexual”, explicou Rômulo.