PMs prendem quatro acusados de assalto

29/08/2016 às 21:43h Enviado por: Samuel Castro

Na ação, os policiais apreenderam uma pistola e uma escopeta Foto: Divulgação

A Polícia Militar apreendeu quatro acusados de cometerem um assalto a um dos ônibus da Salineira na Estrada do Guriri, em Cabo Frio, no último dia 21. De acordo com informações do 25º BPM (Cabo Frio), os homens foram identificados por imagens de câmera de segurança do veículo. O primeiro deles foi localizado no bairro Reserva do Peró, após uma denúncia anônima, onde o mesmo confessou o crime e indicou o local onde estavam escondidos as armas e o endereço dos outros três homens. Todos foram encaminhados para a 126ª DP (Cabo Frio), onde foram autuados e todo material encontrado foi apreendido.