Ordem judicial é descumprida

29/08/2016 às 21:36h Enviado por: Samuel Castro

Taiane da Silva estava com quadro grave de infecção generalizada e com problemas no coração Foto: Divulgação

Taiane da Silva Costa de Oliveira, de 22 anos, morreu no Hospital Central de Emergência (HCE), em São Cristóvão, Cabo Frio, no último sábado. Ela aguardava, há uma semana, após a família conseguir, através de ordem judicial, uma vaga na Unidade de Tratamento Intensivo (CTI). Internada há 22 dias, a jovem estava com quadro grave de infecção generalizada e problemas no coração. Ela chegou a ser operada, no dia 17 de agosto, mas apresentou falta de ar e teve complicações.



Percebendo que a unidade de saúde não tinha recursos suficientes para o quadro clínico que Taiane apresentava, o marido dela procurou a Justiça, que determinou a transferência imediata da paciente, em até 24 horas, para um hospital com recursos no último dia 21 de agosto. A ordem foi expedida pela 1ª Vara Civil de Cabo Frio para o município de Cabo Frio e ao Estado do Rio de Janeiro, mas não foi cumprida. A multa diária estabelecida em caso de descumprimento foi estabelecida em R$ 5 mil.

O marido da vítima – Leandro Costa de Oliveira, de 35 anos – contou que, na última sexta-feira, foi informado que a mulher seria transferida para um hospital em Vassouras e chegou a ser colocada em uma ambulância, mas o seu estado de saúde teria piorado e a equipe médica retornou com a paciente para o HCE, onde faleceu no sábado.

O jornal O SÃO GONÇALO procurou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cabo Frio, mas não teve retorno até o fechamento desta edição. Com o desfecho da história, o marido registrou o caso na 126ª DP (Cabo Frio).