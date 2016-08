25ª edição da Expo Araruama vai agradar todos os gostos

28/08/2016 às 22:07h Enviado por: Sany Medeiros

O Parque de Exposições Manoel Marinho Leão recebe, de 21 a 25 de setembro, a 25ª edição da Expo Araruama. O grupo de pagode Sorriso Maroto e a dupla João Bosco e Vinícius estão confirmados como atrações da feira, que ainda vai contar com exposição de gado e cavalo mangalarga, mini fazenda e mini zoológico.



A I Feira do Comércio de Araruama (Fecoma) também vai participar da exposição, que este ano está com leque de shows, que vai desde a cantora gospel Rose Nascimento, até o funk com MC Koringa.

Haverá, ainda, provas de motocross, feirão de carros usados e camarote vip.