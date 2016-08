ViaLagos promove ações de voluntariado no fim de semana

27/08/2016 às 19:40h Enviado por: Rene Santos

Em homenagem ao Dia Nacional do Voluntário, comemorado hoje, o Instituto CCR promove a 2ª edição do Nosso Mundo Melhor, o programa de voluntariado que engaja colaboradores das unidades do Grupo CCR em ações solidárias. A ação acontece neste fim de semana e nos dias 3 e 4 de setembro. A proposta é promover, desde melhorias na infraestrutura de abrigos, escolas, creches, asilos, entidades e instituições assistenciais, até momentos de descontração e conversa com idosos, recreação com crianças e atividades culturais para adolescentes.