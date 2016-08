Professora da cidade lança livro na Bienal de São Paulo sobre TDAH

27/08/2016 às 19:39h Enviado por: Rene Santos

Aline, que escolheu Cabo frio para viver, lança seu livro hoje Foto: Divulgação

A pedagoga e escritora Aline dos Santos, de 29 anos, lança seu primeiro livro “O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) – Reflexões acerca da História, Diagnóstico e o papel do professor na inclusão de portadores nos bancos escolares” na Bienal de São Paulo hoje. A publicação é sobre a necessidade da inclusão dos alunos portadores do transtorno, que foi inspirado em um aluno. O próximo passo da autora é transformar o livro em filme. Baiana, a escritora mora em Cabo Frio há mais de dez anos, onde leciona na rede municipal de ensino e em um colégio particular. “Me encontrei nessa cidade, que é linda e maravilhosa. Escrevi meu livro inspirado em um aluno da cidade e estou feliz em dar esse passo importante em minha carreira. Espero que venham as oportunidades. Não pretendo sair de Cabo Frio, amo a cidade. No momento, estou trabalhando para que meu livro vire um filme”, disse a autora, que marca presença até amanhã na Bienal de São Paulo. Antes de ser educadora, Aline morava em Salvador e, aos 12 anos, perdeu sua mãe, que não resistiu a uma cirurgia no coração. Na época, a freira Jesumina Borges, hoje com 64 anos e atual diretora do Hospital das Freiras em São Gonçalo, adotou Aline e a irmã mais nova e as levou para Cabo Frio. “Quando consegui a guarda delas, por um momento, fiquei apreensiva, mas depois pensei que seria o melhor para elas estarem comigo”, relembrou a irmã.