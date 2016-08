‘Defeso’ em lagoas da região vai até outubro

27/08/2016 às 19:36h Enviado por: Matheus Merlim

A fim de preservar diversas espécies aquáticas e combater a pesca predatória, está proibida até o final de outubro a pesca na Lagoa de Araruama, na Região dos Lagos. Maior complexo lagunar de água salgada do mundo, com 220 km², a laguna compreende os municípios de Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio (Canal do Itajuru), Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. O defeso começou no dia 1º de agosto e, durante esses três meses, todos os pescadores estão proibidos de exercer a atividade no local.

O período foi instituído pelo então Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), em maio de 2013. De acordo com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj), o defeso é fundamental para uma pesca sustentável.

“O defeso é uma grande conquista, pois protege o meio ambiente, e permite a sustentabilidade da pesca para gerações futuras. São três meses que garantem que as espécies cresçam, em um processo que beneficia diretamente as comunidades pesqueiras”, explicou o biólogo Augusto Pereira, diretor da Fiperj.