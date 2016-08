Piloto de caça continua desaparecido no mar em Saquarema

27/08/2016 às 19:34h Enviado por: Matheus Merlim

O acidente envolveu dois caças da Marinha, que faziam treinamento na Região dos Lagos Foto: Divulgação

Há um mês, as buscar no mar de Saquarema continuam. Um acidente envolvendo dois caças da Marinha do Brasil, durante um treinamento, na Região dos Lagos, provocou a queda de um deles na água. O piloto da aeronave que caiu desapareceu a cerca de 44 Km da costa. Até o momento, os militares ainda não encontraram nenhum sinal do corpo.

Mesmo com grande repercussão, o nome do piloto desaparecido não foi divulgado pelas Forças Militares. Mas, o condutor trabalhava como instrutor e já tinha experiência com missões de ataques a alvos de superfície, que era o treinamento proposto para o dia do acidente.

Entre as últimas peças encontradas do 'caça' que caiu, a Marinha recuperou dois pneus do trem de pouso nas praias de Monte Alto, em Arraial do Cabo, e do Peró, em Cabo Frio, no final de julho. Desde então, as buscas pelo corpo do militar foram expandidas por quase toda a orla da Região dos Lagos, de Saquarema a Búzios.

A perícia militar ainda não confirmou se houve, ou não, a ejeção do piloto da aeronave. Os dois equipamentos de localização que estavam com o piloto não tiveram sinal detectado.

Modelo - A aeronave que caiu no mar é do modelo AF-1 Skyhawkl. O outro caça que fazia o treinamento, do mesmo modelo, voltou com segurança para a Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, de onde eles tinham saído.