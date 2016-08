PM faz prisões e apreensões

26/08/2016 às 22:51h Enviado por: Samuel Castro

Avaliados em R$ 20 mil, a maconha e a pasta base de cocaína foram apreendidos em Búzios Foto: Divulgação

Após uma denúncia com informações sobre a distribuição de drogas do Centro de Armação de Búzios, policiais do 25º BPM (Cabo Frio) prenderam dois acusados em flagrante. Com base nas informações, uma equipe da PM passou a observar o local, na Rua do Sossego. Os policias militares flagraram um homem de 50 anos passando um tablete de 1 kg de maconha para um segundo suspeito, de 35 anos. Na abordagem, o primeiro confessou ser o fornecedor de drogas naquela região do balneário.



Ele levou os policiais a uma casa, onde foram encontrados aproximadamente 4,5 kg de maconha prensada e cerca de 1 kg de pasta base de cocaína, avaliados em R$ 20 mil. A dupla foi detida e encaminhada para a 126ª DP (Cabo Frio), onde ficou presa por tráfico de drogas.

Saquarema - Policiais do 25º BPM apreenderam um celular após troca de tiros com um grupo de homens na localidade do Condado de Bacaxá, em Saquarema. Após o tiroteio, os homens fugiram, deixando o aparelho cair.

Rio das Ostras - Acusado de ter roubado um carro em Conceição do Macabu, um homem de 23 foi preso em Rio das Ostras por policiais do 25º BPM. De acordo com a PM, o acusado foi reconhecido pelas vítimas do assalto, na noite da última quinta-feira. Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia de que uma caminhonete cinza havia sido roubada. O patrulhamento foi intensificado na região e o homem acabou localizado na Rua 2, no bairro Operário.