Defeso das espécies da lagoa irá até o próximo dia 31 de outubro

24/08/2016 às 22:26h Enviado por: Rennan Rebello





O defeso das espécies da Lagoa de Araruama, instituído por Lei Federal em 2013, está valendo desde o dia primeiro. Com isso, estão proibidas todas as atividades de pesca, tanto profissional como de lazer. A fiscalização para o cumprimento da lei, que vai até 31 de outubro, é feita pela Unidade de Polícia Ambiental (UPAM) do Estado do Rio de Janeiro.





Para o secretário de Agricultura, Pesca, Trabalho e Renda de São Pedro da Aldeia, Dimas Tadeu, o resultado do defeso ficou bem claro este ano. “Na temporada da tainha, tivemos bom aumento no tamanho dos peixes, sem falar no número muito maior” afirmou.