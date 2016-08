Cidade vai sediar encontro nacional de motociclistas

24/08/2016 às 21:34h Enviado por: Rennan Rebello

Armação dos Búzios vai receber, a partir de hoje, a quinta edição do Búzios Biker Fest. O encontro, realizado pelo Búzios Moto Clube, vai reunir motociclistas de todo o Brasil até o domingo (28), no campo do Azul e Branco, a partir das 21h. O evento contará com 13 bandas de rock, tendas de expositores, praça de alimentação, área para negócios e gincana para os participantes. A expectativa da organização é de que pessoas de diferentes partes do Brasil participem do encontro. Além de proporcionar um momento de confraternização entre os amantes da motocicleta, o Búzios Biker Fest tem um cunho solidário, com a arrecadação de alimentos não-perecíveis que serão distribuídos, posteriormente, a entidades filantrópicas da cidade. Por isso, organização pede que as pessoas levem pelo menos 2 kg de alimentos para serem doados.





Os encontros de motociclistas se transformaram em atrações e referência para a prática do lazer em quase todas as cidades do interior fluminense ao longo do ano. Existem mais de 20 grupos em atividade atualmente me território fluminense. Os municípios da Região dos Lagos e da Grande Niterói tem os mais numerosos.





Existem até grupos musicais que se especializaram em se apresentar nos encontros, como a Banda Faixa Etária, que tem componentes de São Gonçalo e Niterói.