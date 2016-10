Regulamento Domino's Pizza

15/10/2016 às 06:03h Enviado por: Mariana Costa

Foto: Divulgação

A promoção criada pela Domino’s Pizza, unidade Centro de São Gonçalo, acontece entre os dias 14 de outubro a 14 de novembro de 2016. Os cupons de desconto surpresa, que variam todos os dias, serão publicados nos dias úteis e nos finais de semana na página 2 (dois) do jornal O São Gonçalo, com chamada de capa diária. A promoção é válida para Delivery somente às segundas, quartas e quintas-feiras.





Cada cupom terá validade de quatro dias (vide tabela abaixo) a contar da data de publicação dos respectivos cupons e eles SOMENTE serão aceitos na unidade Domino’s, localizada na Rua Salvatori, 8, Loja 2-A, Centro, São Gonçalo, Rio de Janeiro, no horário delimitado entre 12h (meio-dia) e às 17h (dezessete horas).





A promoção com desconto em reais é referente SOMENTE ao preço do prato base. Essa promoção do da Domino’s Pizza NÃO é cumulativa entre si, nem com outras promoções, é por tempo determinado e só participa da promoção quem, obrigatoriamente, apresentar os respectivos cupons na loja Domino’s do Centro de São Gonçalo. Essa promoção NÃO é válida para pratos promocionais.





DÚVIDAS, CONTROVÉRSIAS E RECLAMAÇÕES: Eventuais casos omissos e/ou dúvidas relacionadas a esta campanha e seu Regulamento podem ser esclarecidos através do email promocao@jornalsg.com.br, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h.

Os leitores poderão utilizar os cupons de acordo com o cronograma abaixo:





Produto Data da publicação Validade do cupom Cupom Domino’s 14.10.2016 17.10.2016 Cupom Domino’s 15.10.2016 18.10.2016 Cupom Domino’s 16.10.2016 19.10.2016 Cupom Domino’s 17.10.2016 20.10.2016 Cupom Domino’s 18.10.2016 21.10.2016 Cupom Domino’s 19.10.2016 22.10.2016 Cupom Domino’s 20.10.2016 23.10.2016 Cupom Domino’s 21.10.2016 24.10.2016 Cupom Domino’s 22.10.2016 25.10.2016 Cupom Domino’s 23.10.2016 26.10.2016 Cupom Domino’s 24.10.2016 27.10.2016 Cupom Domino’s 25.10.2016 28.10.2016 Cupom Domino’s 26.10.2016 29.10.2016 Cupom Domino’s 27.10.2016 30.10.2016 Cupom Domino’s 28.10.2016 31.10.2016 Cupom Domino’s 29.10.2016 01.11.2016 Cupom Domino’s 30.10.2016 02.11.2016 Cupom Domino’s 31.10.2016 03.11.2016 Cupom Domino’s 01.11.2016 04.11.2016 Cupom Domino’s 02.11.2016 05.11.2016 Cupom Domino’s 03.11.2016 06.11.2016 Cupom Domino’s 04.11.2016 07.11.2016 Cupom Domino’s 05.11.2016 08.11.2016 Cupom Domino’s 06.11.2016 09.11.2016 Cupom Domino’s 07.11.2016 10.11.2016 Cupom Domino’s 08.11.2016 11.11.2016 Cupom Domino’s 09.11.2016 12.11.2016 Cupom Domino’s 10.11.2016 13.11.2016 Cupom Domino’s 11.11.2016 14.11.2016 Cupom Domino’s 12.11.2016 14.11.2016 Cupom Domino’s 13.11.2016 14.11.2016 Cupom Domino’s 14.11.2016 14.11.2016