10/10/2016 às 11:43h Enviado por: Rennan Rebello

Foto:

PROMOÇÃO CULTURAL ‘CARNAVAL 2017’

Razão social das empresas promotoras: Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Porto da Pedra, Rua João Silva, 84, Porto da Pedra, São Gonçalo (RJ), inscrita no CNPJ sob número 00.266.497/0001 94. Fundação Universo, empresa sediada em São Gonçalo (RJ), à Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, Alcântara, São Gonçalo, inscrita no CNPJ sob o número 04.027.046/0001-55. Área da promoção: São Gonçalo, Niterói, Maricá, Itaboraí. Início em 10 de outubro de 2016. Término em 21 de outubro de 2016.

Modalidade do concurso: cultural (amparado pela lei 5.768/70, item II, artigo 3). Para participar desta promoção não é necessária a aquisição de qualquer produto, bem ou serviço. Premiação: 80 (oitenta) fantasias para o desfile da G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra em 25 de fevereiro de 2017 (sábado), na Marquês de Sapucaí. Distribuição: serão contemplados 40 participantes com um par de fantasias, cada um, totalizando 80 fantasias, a partir do dia 20 de fevereiro de 2017, na quadra da G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra com a presença de representantes de O SÃO GONÇALO e da Unidos do Porto da Pedra.

Entre os dias 10 e 21 de outubro de 2016 serão publicados no jornal O SÃO GONÇALO, selos (dois coringas, nos dias 11 e 20 de outubro) + cupons que deverão ser recortados, preenchidos com os dados solicitados e depositados nas urnas localizadas em oito pontos estratégicos:

1. Estrada Raul Veiga, 285, São Gonçalo (em frente às Casas Bahia);

2. Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, 9º andar, Alcântara, São Gonçalo;

3. Rua Otávio Mafra, 32, Porto Novo, São Gonçalo;

4. Praça Doutor Luiz Palmier, s/n, Centro de São Gonçalo (em frente à loja Marisa);

5. Avenida Visconde de Rio Branco, 511, Centro, Niterói (em frente ao Plaza Shopping);

6. Rua 22 de Maio, s/n, Praça Roberto Pereira dos Santos, Centro de Itaboraí;

7. Rua João Silva, 84, Porto da Pedra, São Gonçalo (quadra da Porto da Pedra);

8. Alameda São Boaventura, 576, Fonseca, Niterói.

O leitor poderá deverá preencher um cadastro, que virá na página 2 do jornal O SÃO GONÇALO, em 10 e 11 de outubro, e colocar, além dos selos da promoção, seus dados. Os dados solicitados são: nome, endereço (rua/avenida, número, complemento, bairro, cidade, CEP), RG, CPF, email, telefone, número do manequim (calça e blusa), número do calçado e o “nome da escola que vai levar você na Sapucaí em 2017”.

Para concorrer, o participante deverá responder, em uma alternativa, a seguinte pergunta: “Qual escola de samba que te leva junto com o OSG para a Sapucaí?”, além de recortar e colar os selos publicados diariamente por O SÃO GONÇALO durante o período da promoção e depositar nas urnas credenciadas.

Os autores das respostas corretas e que estiverem com as cartelas completas concorrerão a 01 (um) par de fantasias, de acordo com a ala escolhida pela escola de samba G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra, sendo um total de 80 fantasias (40 pares) no dia 29 de outubro de 2016 (publicação no jornal).

ATENÇÃO: Faz-se imprescindível a presença física dos vencedores em todos os ensaios da Unidos do Porto da Pedra (principalmente, nos ensaios técnicos de quarta-feira, na quadra da agremiação) e serão tratados como sendo da comunidade, logo não terão regalias. Se não houver comprometimento com a escola, serão cortados como qualquer outro integrante da comunidade.

O regulamento desta promoção estará disponível na escola de samba G.R.E.S. Unidos do porto da Pedra e disponível no site do jornal O SÃO GONÇALO (www.osaogoncalo.com.br). Os participantes que enviarem os dados incompletos ou incorretos serão automaticamente desclassificados. Uma comissão formada por dois representantes da G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra e por profissionais da área de promoção do jornal O SÃO GONÇALO se encarregarão de contemplar os 40 leitores que tenham respondido a alternativa correta, dentro das orientações da promoção, em evento (data ainda não estipulada) realizado na quadra da escola de samba, sendo a decisão soberana e irrecorrível.

O resultado será divulgado no jornal O SÃO GONÇALO em 29 de outubro, além de estar disponível na sede da quadra do G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra e no site do jornal O SÃO GONÇALO. A promoção é pessoal e intransferível e, em nenhuma hipótese, o ganhador poderá receber o valor do prêmio em dinheiro ou trocar o prêmio.

Os vencedores da promoção cedem, desde já, para o G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra, sem quaisquer ônus para este e em caráter definitivo, plena e totalmente, todos os direitos sobre a utilização, publicação ou reprodução na divulgação de fotos e seus nomes, assim como o direito de imagem em publicação no jornal O SÃO GONÇALO. Ao participar desta promoção, o concorrente declara, tacitamente, que está de acordo com todos os termos deste regulamento e autoriza, incondicionalmente, na hipótese de ser premiado, ao jornal O São Gonçalo a utilizar livre e gratuitamente seu nome, voz e imagem para campanhas publicitárias e promocionais, referentes à esta promoção, sem qualquer direito pecuniário.

O G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra e o jornal O SÃO GONÇALO se reservam o direito de alterar a forma e natureza deste Regulamento conforme julgar apropriado para melhor atendimento e garantia aos participantes, fato que será devidamente informado, com antecedência, a todos os usuários. É facultado ao jornal O SÃO GONÇALO a publicação de selos curingas, que poderão substituir qualquer um dos selos ao longo da promoção.

Toda e qualquer situação não prevista neste regulamento, bem como eventuais casos omissos, serão decididos, exclusivamente, pela Diretoria do G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra em conjunto com a diretoria do jornal O SÃO GONÇALO. Serão desclassificadas as respostas que tiverem conteúdo imoral ou ilícito, que não forem enviadas pelos meios indicados no presente Regulamento, ou aquelas cuja autenticidade não puder ser comprovada.

Não poderão participar da promoção funcionários do jornal O SÃO GONÇALO, assim como funcionários do G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra, bem como seus cônjuges e filhos. Os premiados deverão dirigir-se a quadra Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra: Rua João Silva, 84, Porto da Pedra, São Gonçalo (RJ), (data ainda não estipulada) após a divulgação dos vencedores, munidos do documento de identidade, CPF e comprovante de residência (xerox), para efetuar o procedimento de recebimento do par de fantasia em data acertada com a diretoria da escola de samba.

É de exclusividade da G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra a escolha das fantasias que fazem parte deste concurso cultural nas suas respectivas alas. O G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra disponibilizará fantasias nos modelos P/M/G. Os premiados, menores de 18 (dezoito) anos, deverão ser representados por seus responsáveis legais. No caso de fraude comprovada o vencedor será excluído automaticamente do concurso, sendo que o prêmio será transferido para outro participante para outro dentro das condições válidas.

O jornal O SÃO GONÇALO e o G.R.E.S. Porto da Pedra não se responsabilizam por incidentes que venham acontecer no período de carnaval, referentes a condições climáticas e/ou fatores externos que prejudiquem a entrega das fantasias aos sorteados. A participação neste concurso implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens deste regulamento.