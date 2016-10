Nanci visita bairros e Dejorge faz encontro >> Nanci esteve com moradores de cinco bairros na tarde de ontemOcandidato a prefeito em São Gonçalo, José Luiz Nanci (PPS), esteve em cinco bairros, ontem, para conversar sobre suas propostas. Moradores da

19/10/2016 às 11:07h Enviado por: Catriel Barros

Foto: Divulgação

Nanci visita bairros e Dejorge faz encontro

>> Nanci esteve com moradores de cinco bairros na tarde de ontem

Ocandidato a prefeito em São Gonçalo, José Luiz Nanci (PPS), esteve em cinco bairros, ontem, para conversar sobre suas propostas. Moradores da Venda da Cruz, Covanca, Porto Velho, Gradim e Porto Novo receberam o médico e reclamaram sobre as condições que enfrentam diariamente: esgoto a céu aberto e lama nas ruas.

Médico concursado há quase 40 anos, Nanci conhece de perto os prejuízos que a falta de saneamento básico acarreta à população. Como prefeito, quer utilizar a experiência profissional e política para cuidar dos gonçalenses.

“Como médico, sei que o esgoto traz riscos aos moradores: doença para as crianças que brincam na rua, água parada que vira foco de mosquito, sem contar a vergonha de receber visita em meio ao mau cheiro. A limpeza de córregos e bocas de lobo é função da Prefeitura e, por isso, teremos um programa sério para cuidar dessa questão de forma permanente”, afirmou. De acordo com o candidato a prefeito, São Gonçalo precisa deixar de ser assunto para más notícias, como estragos causados pela chuva ou acúmulo de lixo nas ruas. “Vamos garantir que o serviço de coleta de lixo funcione com qualidade para que o lixo acumulado não pare nos rios. Queremos cuidar da população em todas as suas necessidades”, completou Nanci.

PRB - Mais de dez mil pessoas lotaram o ginásio do Clube Mauá, na noite da última segunda-feira, para prestigiar a campanha do candidato Dejorge Patrício no segundo turno das eleições. Ao lado das lideranças, o vereador garantiu que conhece de fato as necessidades da cidade. “Somente quem sabe o que é ônibus lotado, precisa do médico no posto de saúde, estudou em escola pública, enfrentou enchentes, sabe quais são as reais necessidades da população. Vamos trabalhar para tirar São Gonçalo do zero”, declarou.