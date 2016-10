Candidatos de Niterói participam de primeiro debate do 2º turno

18/10/2016 às 17:18h Enviado por: Redação

>> Debate no Sindilojas teve duas horas de duração ontem Foto: Divulgação

Os candidatos a prefeitura de Niterói, Felipe Peixoto (PSB) e o prefeito Rodrigo Neves (PV) participaram, na tarde de ontem, de debate organizado pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Niterói (Sindlojas). Foram mais de duas horas de debate para uma plateia formada por empresários e comerciantes da cidade. Os dois responderam 12 perguntas elaboradas pelo Sindilojas e outras três instituições do segmento empresarial de Niterói. Além de educação, saúde, segurança e mobilidade, o evento tratou de temas com foco em negócios.



Na área de desenvolvimento econômico, Felipe destacou a necessidade da administração municipal investir nas indústrias naval e pesqueira, com ações como a intermediação do desassoreamento do canal de São Lourenço. “Niterói é o berço da indústria naval no Brasil e, por isso, vamos fazer todos os esforços para resolver os problemas”, disse Felipe, que apresentou propostas que visam atrair novos empreendimentos para a geração de emprego e renda. Felipe Peixoto detalhou ainda propostas como o Centro Limpo e a revitalização da região com ações como a criação de um polo cultural. Na mobilidade, o candidato reforçou que vai concluir e ampliar a Transoceânica. Já na segurança, Felipe frisou a retomada do Programa Estadual de Integração da Segurança (Proeis).

Rodrigo Neves também defendeu a indústria naval e disse que já está em fase de licenciamento o projeto de dragagem do canal de São Lourenço. “Esse trabalho vem sendo liderado pelo secretário Luiz Paulino. Temos a confiança que esse processo será concluído ano que vem”.

O candidato também falou sobre a revitalização do Centro, mobilidade urbana, saúde, transportes e segurança pública. “Implantaram as UPPs no Rio e houve uma migração da mancha criminal. Mas não ficamos de braços cruzados. Construímos seis companhias para a PM, construímos a DH e implantamos o sistema de monitoramento com o Cisp”.