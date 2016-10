OAB debate CPC

13/10/2016 às 12:56h Enviado por: Sany Medeiros

Congresso promovido pela OAB Niterói debaterá 'O Novo CPC'





"O Novo CPC" será tema de congresso promovido pela OAB Niterói, através da Comissão OAB Jovem, presidida por Paloma Magalhães Arnt. Será dia 27 de outubro, das 9h30 às 18 horas, no auditório da entidade.





Contará com Alexandre Flexa, advogado e professor de Direito Processual Civil da Magistratura do Estado; Ricardo Alberto Pereira, juiz de Direito de Entrância Especial do Tribunal de Justiça e professor de Direito Processual Civil e Técnica de Sentença da Escola de Magistratura do Rio (Emerj); Fabrício Bastos, promotor da Promotoria Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural de Núcleo de Niterói; Hugo Leonardo Penna Barbosa, advogado e professor de Processo Civil da Emerj, e José Claudio Torres Vasconcelos, advogado e professor da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado.





"O congresso apresentará aos advogados, aos estagiários e aos estudantes a nova legislação processual visando à atualização profissional. Escolhemos os palestrantes com base na confiança que a comissão tem nesses profissionais diante da experiência de todos. São, também, autores de doutrinas adotadas pelo Tribunal de Justiça do Estado. É uma oportunidade para transmitir o máximo de conteúdo atualizado, inclusive ressaltando os novos enunciados dos encontros dos magistrados, que orientam diariamente os profissionais do Direito", descreve Paloma Arnt.



Haverá atribuição de carga horária para estudantes.