Orçamento anual 2017 em audiência pública

13/10/2016 às 12:46h Enviado por: Sany Medeiros

Foto: Divulgação

Orçamento 2017 em audiência

Foi marcada para dia 20, às 20 horas, a primeira audiência pública para debater a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício financeiro do próximo ano. Com receita estimada de R$ 2.345.507.811,00 (dois bilhões, trezentos e quarenta e cinco milhões, quinhentos e sete mil, oitocentos e onze reais), foi encaminhada pela Mensagem-executiva 08/2016, a Lei estipula que, do valor total, o Orçamento Fiscal vai contribuir com R$ 1.86 bilhão e a Seguridade Social com R$ 476 milhões.

A LOA 2017 terá que passar por três audiências públicas obrigatórias para debater o projeto com a sociedade civil organizada, os sindicatos de classe, vereadores e a população de modo geral. As audiências são organizadas pela Comissão Permanente de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento, presidida pelo vereador Bira Marques, tendo Milton Cal como vice, e Bruno Lessa, Paulo Eduardo Gomes e Verônica Lima como membros efetivos.