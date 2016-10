12/10/2016 às 09:25h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Candidatos prometem investir na saúde em SG

>> Nanci promete investimentos em saúde, educação e segurança

>> Dejorge quer revitalizar escolas e postos de saúde, caso eleito

O candidato a prefeito de São Gonçalo, José Luiz Nanci (PPS), cumpriu agenda de campanha e de mandato como deputado estadual ontem. Já o vereador Dejorge Patrício (PRB) debateu sobre inclusão social e afirmou que quer uma cidade mais acessível e adaptada para os portadores de necessidades especiais.

Em entrevista concedida à uma emissora de TV pela manhã, Nanci explicou as propostas do plano de governo voltadas à educação, segurança e infraestrutura. O candidato reforçou o compromisso em trabalhar pela saúde, uma de suas principais bandeiras em mais de 30 anos de experiência profissional e política.

“Vou viabilizar um hospital de apoio, que fará a triagem dos pacientes e ajudará a transferi-los para a unidade adequada. Será um polo importante para diagnosticar e acompanhar o tratamento de doenças como pneumonia, infecção urinária, entre outras”, afirmou.

À tarde, Nanci esteve na sessão plenária na Alerj e, à noite, se reuniu com representantes de taxistas para discutir melhorias aos profissionais da área.

Já o vereador Dejorge Patrício disse que quer transformar as unidades escolares de São Gonçalo para receber melhor os alunos e revitalizar os postos de saúde para ganharem acessibilidade, como rampas, elevadores, pisos especiais, barras de apoio, entre outros.

“Temos que garantir o direito de ir e vir do nosso cidadão, sobretudo em prédios públicos. Muitos alunos ficam excluídos do processo escolar devido a dificuldades de acessibilidade. Isso também se reflete na saúde”, explicou. Dejorge pretende também fazer um estudo técnico na cidade para melhorar a mobilidade urbana e garantir o tratamento adequado para os portadores de deficiência. “A cidade não tem dinheiro para fazer, pelo menos neste momento, BRTs e investir em veículo sobre trilhos. Mas podemos, com uma equipe de técnicos e engenheiros de tráfego, diminuir a retenção de fluxos em vários trechos da cidade”, disse.