Felipe inicia semana com entrevistas e encontro com vereadores e suplentes

No domingo, candidato recebeu apoio de movimento feminino que caminhou ao seu lado no calçadão de Icaraí

A semana de campanha do candidato a prefeito Felipe Peixoto (PSB) começou com entrevistas a veículos de comunicação, entre eles a TV Record, onde gravou para o jornal matutino Record RJ que vai ao ar nesta terça-feira, 11, a partir das 7h30. Foram cinco minutos falando dos principais temas do Programa de Governo Cidade Limpa, como saúde, educação e, claro, segurança. Durante o dia, o candidato participou de agendas internas e, à noite, se reuniu com vereadores e suplentes em restaurante de Icaraí.

A campanha segue com muitas interações com a população, como as que ocorreram neste fim de semana nas zonas Norte e Sul da cidade. No sábado, Felipe fez caminhada por ruas do Fonseca, encerrada com almoço no Bairro Chic, e corpo a corpo na esquina das ruas Moreira César e Lopes Trovão, em Icaraí, se reunindo ainda com Casota, candidato a vereador pelo PSDB que conquistou 1.675 votos, ficou com a vaga de primeiro suplente e reafirmou seu apoio a Felipe. Já no domingo, o candidato recebeu o apoio de mais de 200 mulheres no primeiro grande ato público da coligação Cidade Limpa neste segundo turno. O grupo se reuniu no Clube de Regatas Icaraí, de onde seguiu em caminhada pelo calçadão da Praia de Icaraí e ruas do bairro até o Campo de São Bento.

Movimento feminino - Organizado pelo Comitê de Mulheres Cidade Limpa, formado por profissionais de diversas áreas - integrantes ou não de partidos da coligação -, o evento foi prestigiado por mulheres da família de Felipe, como a esposa Graziela com as filhas Mariana e Clara, a mãe Maria Cristina (que abriu e encerrou o encontro), as irmãs Ana Carolina e Luciene, e a sobrinha Malu. Também participaram das atividades deste domingo o vice Antônio Rayol e sua esposa, Lidia Rayol; o vereador eleito pelo PHS, João Gustavo; e diversos candidatos à Câmara Municipal pela aliança, como Selminha Sorriso, Cristina de Icaraí e Marcelo Konte.

Uma das gestoras do Comitê, a professora e doutora da UFF Satie Mizubuti, ex-vereadora que esteve à frente da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) e das secretarias de Educação e de Ciência e Tecnologia, destacou a alegria em ver tantas mulheres unidas em torno da política. “Tenho segurança e confiança de que essa mobilização vai crescer nas próximas semanas e fará a diferença para elegermos Felipe, o melhor candidato para nossa cidade”.



Testemunha da mentira - Outra integrante do Comitê, a servidora pública Fátima Christo, médica cardiologista e geriatra, defendeu a atuação de Felipe à frente da Secretaria de Saúde. “Trabalhei com Felipe e sou testemunha de que essa história de falir a saúde é mentira. Felipe não é responsável pelo absurdo da saúde. Caso contrário, tudo estaria maravilhoso agora. Ao contrário, piorou e muito. Ele e sua equipe fizeram uma gestão séria na pasta que tem muitas instâncias superiores, conseguiram administrar bem um órgão com poucos recursos e incomodaram muita gente ao investigarem graves problemas como a queima dos medicamentos vencidos. Não sou partidária e posso falar sem hipocrisia. A única mentira é a da propaganda do Rodrigo, que diz que a saúde no município vai bem, quando está o caos”, lamentou a médica.

Conquistas para elas - A coordenadora do Comitê, Jéssica Queiroz, lembrou algumas das muitas conquistas de Felipe que resultaram em ações de políticas públicas para a mulher. Um dos exemplos é a lei que obriga a divulgação da central de atendimento à mulher (180) na cidade, criada por Felipe em 2010, em seu terceiro mandato de vereador. Como secretário de Saúde, ele trouxe para Niterói o mamógrafo móvel, mesmo com as dificuldades impostas pelo município sob falsa justificativa de que não havia necessidade.

- A solução foi colocar o equipamento no 12º Batalhão e, ao contrário, do que alegou a Prefeitura, muitas mulheres aproveitaram para fazer o exame porque não conseguiam fazê-lo na rede municipal. Em parceria com o IML, Felipe implantou a Sala Lilás, com atendimento humanizado de perícia médica para mulheres vítimas de violência. Ele também modernizou a maternidade do Azevedo Lima, permitindo atendimento mais adequado a mulheres com gravidez de alto risco - disse Jéssica, destacando ainda propostas importantes do candidato que irão beneficiar muitas mulheres. Uma delas é a construção do Centro de Especialidades Médicas junto ao Rio Imagem 2, obra que Felipe vai fazer. A outra é a ampliação do horário de saída das creches e escolas municipais de 17h para 19h, favorecendo as mães que trabalham.

Para Felipe, as mulheres são protagonistas e não podem ser mais vistas como coadjuvantes pela sociedade. “Vamos reformar a Policlínica Malu Sampaio, com ultrassonografia, mamografia, atendimento ginecológico. É um absurdo hoje a paciente fazer a coleta de preventivo no Médico de Família e só receber o resultado meses depois, quando recebe. Vamos humanizar o atendimento, com conforto e eficiência. Tenho certeza de que esse encontro de mulheres será decisivo para nossa vitória, porque quando as mulheres entram em campo não tem para ninguém”, ressaltou.

Direitos dos animais - No calçadão de Icaraí, Felipe e Rayol cumprimentaram o ambientalista Gerhard Sardo, que realizava uma campanha de arrecadação de ração. No encontro, os candidatos aproveitaram para reassumir o compromisso com a causa animal. Rayol, que é delegado da Polícia Federal, lembrou sua forte atuação na área, inclusive sua tese de doutorado, em Buenos Aires, teve como tema “Bioética e Tutela Jurídica dos Animais”. O vice também foi titular da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico, em 2004, quando ganhou reconhecimento ao prender o marqueteiro de Lula, Duda Mendonça, por participar e financiar rinhas de galo.

- Sofri perseguição do PT por causa disso, mas minha luta continua contra qualquer tipo de maus-tratos a animais. Atuarei com o Felipe nessa causa tão importante, desenvolvendo ações, principalmente, contra o abandono - garantiu Rayol. Sua fala agradou ao ambientalista, que buscou e conseguiu o comprometimento verbal dos dois candidatos com os animais.