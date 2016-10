Falta no 1º turno: eleitor deve procurar cartório

10/10/2016 às 14:38h Enviado por: Redação

O eleitor que não pode votar no primeiro turno das Eleições Municipais 2016 e não justificou no próprio dia da votação, deve apresentar, até o dia 1º de dezembro, ao juiz da zona eleitoral na qual é inscrito, justificativa da ausência para não ficar com débito com a Justiça Eleitoral.



Enquanto não regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral, o eleitor não poderá, entre outras restrições, obter passaporte ou carteira de identidade, inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, e neles ser investido ou empossado, e renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo.

Para tanto, deve preencher o formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição) e entregá-lo em qualquer cartório eleitoral, ou enviá-lo por via postal até 1º de dezembro de 2016.

Os endereços dos cartórios eleitorais podem ser obtidos na página do Tribunal Regional Eleitoral na internet – http://www.tre-rj.jus.br/.