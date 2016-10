Nanci acredita na experiência para conquistar os eleitores.

10/10/2016 às 11:40h Enviado por: Redação

Com 82.848 votos válidos, José Luiz Nanci (PPS) liderou o primeiro turno em São Gonçalo, com 20,46% dos votos. Em sua vida política, teve cinco passagens pela Câmara Municipal de São Gonçalo e duas pelo Legislativo Estadual, onde cumpre, atualmente, o segundo mandato. Agora, no embate final contra o vereador Dejorge Patrício (PRB), Nanci afirma que o primeiro passo, caso seja eleito prefeito pelo próximo quadriênio (2017-2020), será analisar as contas da cidade para ter uma visão geral e realista da situação. “É preciso ter transparência e vontade de realizar verdadeiras mudanças positivas para a população gonçalense”, declarou.



O SÃO GONÇALO - Essa foi uma das eleições mais equilibradas que a cidade já teve. O comportamento dos eleitores surpreendeu o senhor?

JOSÉ LUIZ NANCI - Os mais de 280 mil votos equivalentes a brancos, nulos e abstenções é um reflexo da insatisfação. Vejo que o eleitor está muito mais informado. As pessoas estão cansadas de tanto descaso, por isso acredito que muita gente não votou nestas eleições.

OSG - Caso o senhor seja eleito, qual será sua primeira medida?

NANCI - O primeiro passo será analisar as contas para ter uma visão geral da situação. Quero levantar as principais demandas da sociedade, do funcionalismo público, do comércio e colher informações sobre as estruturas do município. Sei que São Gonçalo tem muitos problemas. Quero fazer o gonçalense voltar a ter orgulho da sua cidade.

OSG - Como pretende convencer o eleitor que se absteve ou votou nulo e em branco a votar no senhor?

NANCI - É preciso ter transparência e vontade de realizar verdadeiras mudanças positivas para a população gonçalense. O fato de eu acumular cinco mandatos consecutivos de vereador, dois de deputado estadual (está na metade do segundo), além de somar diversas funções em minha vida pública, me trouxeram enorme experiência para entender as necessidades da sociedade e, principalmente, para solucioná-las.

OSG - O senhor e seu adversário chegaram praticamente empatados à disputa. Por que o eleitor deve votar no senhor?

NANCI - Tenho certeza que as minhas propostas são muito mais realistas e comprometidas. Quem me conhece sabe que sempre trabalhei sério, através de muitos projetos de lei apresentados ao longo da minha vida pública, e atuando como médico no município, onde moro desde o nascimento, inclusive no mesmo bairro (Zé Garoto).

OSG - Independente de alianças com candidatos que concorreram no 1º turno, o senhor espera herdar votos de quais deles?

NANCI - Aí é uma questão muito pessoal. Fica difícil avaliar, mas tenho ciência de que herdarei votos de muitos candidatos que não estavam comigo no primeiro turno. Minhas alianças são feitas com pessoas que realmente tenham compromisso com a cidade.

OSG - Quais serão suas prioridades?

NANCI - Saúde, educação, segurança pública e mobilidade urbana. Na área da saúde, quero melhorar a qualidade nos atendimentos; ampliar os acessos a exames, consultas e cirurgias; desenvolver programa direcionado aos idosos; reforçar o Programa Médico de Família. Quanto à educação, vou buscar oferecer o melhor ensino. Também colocarei em prática um projeto piloto com escolas em tempo integral. Outra questão que merece intervenção é em relação à mobilidade urbana. Para tanto, vou tornar realidade o corredor viário para ônibus (BRT), priorizando o transporte público integrado; melhorar calçadas e vias de acesso da cidade; e modernizar a sinalização e ordenar o trânsito. Já no setor da segurança pública, vou melhorar a iluminação, incluindo os acessos às rodovias; criar um centro de monitoramento com câmeras nas ruas; buscar parcerias com os governos federal e estadual para conseguir recursos e mais policiais (civis e militares) para São Gonçalo. Além disso, pretendo solucionar problemas sobre a limpeza urbana, valorizar o servidor público, entre outras demandas da sociedade gonçalense.

OSG - O que achou do perfil da Câmara de Vereadores eleita para (2017-2020)?

NANCI - A população mostrou que está atenta à atuação dos vereadores. Vimos isso nos resultados das urnas, com mais de 50% de novos vereadores.

OSG - Os professores reivindicam um piso de cinco salários mínimos e 3,5 para os profissionais administrativos? O senhor pretende valorizar essa categoria? De que forma?

NANCI - Os professores representam uma das classes mais importantes da nossa sociedade. Prometo que vou valorizar os profissionais da educação. É uma das plataformas do meu governo. Investir em qualificação, merenda e responsabilidade social.

OSG - Se eleito, o senhor priorizará a formação do seu secretariado com aliados políticos ou quadros técnicos?

NANCI - Para se ter uma gestão eficiente e responsável tem que ser formado por técnicos, que por acaso podem ser aliados políticos, porém, que tenham experiência e formação para assumir determinada pasta. Uma das premissas do meu governo é reduzir em mais de 50% o número de secretarias. Temos que otimizar o governo para fazer a máquina funcionar. E não tenho dúvidas sobre quem indicarei para comandar as secretarias. Já tenho um plano de governo bem definido e traçado.

OSG - Se o senhor for o próximo prefeito, vai manter a terceirização do serviço de coleta de lixo ou pretende criar uma empresa pública? Por quê?

NANCI - Esse é um dos grandes problemas em São Gonçalo. Ao longo dos últimos anos, a coleta de lixo sempre foi motivo de intervenções judiciais, licitações emergenciais e muita falta de transparência. No meu governo, vou analisar bem estes contratos, ouvir as demandas da população e buscar a melhor solução possível para os gonçalenses, principalmente, que seja boa para os cofres públicos.