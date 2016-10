Candidatos de Niterói seguem para o Fonseca

09/10/2016 às 11:10h Enviado por: Rene Santos

Rodrigo Neves esteve em diferentes comunidades no sábado de sol Foto: Divulgação Felipe Peixoto conversou moradores do Fonseca e Icaraí. Foto: Divulgação

Os candidatos à Prefeitura de Niterói, Rodrigo Neves (PV) e Felipe Peixoto (PSB), dedicaram a Maior parte do dia de Campanha de Ontem NAS Ruas da Zona Norte da Cidade. Eles mostraram Como SUAS PROPOSTAS Pará Como comunidades visitadas.



Como ATIVIDADES DE rua marcaram O Primeiro Fim de Semana do Segundo turno de Campanha de Felipe Peixoto. A agenda começou com Caminhada POR Ruas fazer Fonseca, Encerrada com Almoço no Bairro Chic. À tarde, fez Corpo a Corpo na esquina das Ruas Moreira César e Lopes Trovão, em Icaraí.

"O município Precisa Liderar como Políticas de Segurança, articulando Ações conjuntas between como Forças Policiais. Vamos implantar o Niterói Presente, trazendo parágrafo A Cidade Esse modelo that deu Certo no Rio ", lembrou Felipe, Que Tem Como vice-o delegado da Polícia Federal, Antônio Rayol.

Rodrigo visitou a Comunidade Castro Alves, Passou Pela Teixeira de Freitas, Riodades, Palmeira, Bairro Chic, Tenente Jardim, Engenhoca, Barreto e Ilha da Conceição. "Tivemos Uma votação Bastante expressiva Neste Primeiro turno, Chegando a 48% dos Votos. Faltou Muito POUCO e Estamos confiantes. Na Zona Norte, conquistamos 60% dos Votos e ISSO É O Reconhecimento da População. Fui CRIADO na Zona Norte, como me PESSOAS conhecem, SABEM fazer meu Compromisso com a Cidade. Mas AINDA TEMOS MUITOS Desafios, POR ISSO, TEMOS that Seguir em Frente ", enfatizou Rodrigo Neves.