TSE confirma que votos de Delaroli não serão totalizados

01/10/2016 às 19:12h Enviado por: Rennan Rebello

Foto:

Uma visita ao site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirma que o candidato a prefeito Marcelo Delaroli (DEM) não terá os seus votos totalizados nas urnas amanhã nas eleições municipais, devido a sua situação jurídica. No dia 21 de setembro, o TRE impugnou a candidatura de Delaroli por unanimidade. O pedido de impugnação foi feito pela coligação Experiência para Construir a Maricá que queremos, formado pelo PDT e PPS. Marcelo Delaroli entrou com recurso, mas perdeu e está concorrendo como indeferido. Ele está sendo acusado de abuso de poder econômico.