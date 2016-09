Ex-secretário quer ocupar cadeira na Câmara para continuar trabalho

28/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Sandro Almeida foi secretário de Governo por três anos Foto: Divulgação

Na reta final da campanha eleitoral, o candidato a vereador Sandro Almeida (PSDB) fala das expectativas para a eleição de domingo. Com sete vereadores fora da disputa, ele acredita em renovação da Câmara de São Gonçalo e promete, se for eleito, trabalhar para garantir os serviços públicos com qualidade.



“Acredito que haverá renovação de mais de 50% do Legislativo. Estou nas ruas o tempo todo conversando com as pessoas. O eleitor está cansado de políticos que só aparecem de quatro em quatro anos. Infelizmente, essa tem sido a regra comum da política da cidade”.

Para conquistar votos de eleitores, Sandro enumera os feitos de quando foi secretário de Governo do atual prefeito. “Quando fui secretário, deixei um legado de realizações. Minha principal estratégia está neste trabalho. Eu, por três anos, consegui fazer mais que qualquer vereador de mandato. Tenho ações de infraestrutura, saúde, segurança, educação, esporte, cultura e, principalmente, inclusão social”.

Além de apresentar as conquistas, ele promete continuar atuando para garantir os serviços públicos com qualidade e promover inclusão através da prática de esportes para diminuir a violência na cidade. “Quero poder contribuir para que a população tenha acesso aos serviços públicos de forma geral. Esta, na minha opinião, é a principal tarefa de um vereador: defender os interesses do povo”.