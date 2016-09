‘Abri mão de publicidade para fazer mais asfalto, saúde e educação’

27/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Neilton Mulim fez reunião com representantes dos ambulantes e taxistas na tarde de ontem Foto: Divulgação

Na reta final da campanha eleitoral, o prefeito e candidato à reeleição, Neilton Mulim (PR), que é o favorito quando a população é perguntada sobre quem acredita que será eleito no próximo domingo, quer incentivar a abertura de novas empresas e a oferta de mais vagas de trabalho e reforçou o compromisso em intensificar a organização urbana da cidade, até como forma de incentivar a economia do município.



“A crise econômica que o Brasil vive é grave. Todas as cidades precisam de melhorias na educação e na segurança, mas não podemos esquecer que a população precisa de empregos. Organizar o trânsito, o comércio ambulante e dar condições para que novas empresas se instalem em São Gonçalo e ofereçam mais vagas de emprego para a população é essencial. Para isso, é preciso facilitar a abertura de empresas, mas também é muito importante organizar nossas ruas e calçadas”, disse Mulim durante reunião com representantes dos ambulantes e taxistas.

Neilton lembrou que, nos últimos anos, seu governo fez várias ações nesse sentido. “Reabrimos o polo de capacitação profissional de Vista Alegre e inauguramos outros em Coelho e Trindade, atendendo mais de 12 mil pessoas. Além disso, incentivamos a abertura de microempresas: passamos de 17.815 para 41.480”, contou o candidato.

Trabalho para se destacar. “Durante o meu governo, preferi gastar com saúde, educação, pavimentação e em outras ações básicas e urgentes para atender às necessidades da população, no lugar de investir em publicidade. Por isso, ainda há uma parcela da população que não conhece nossas realizações. Recebemos um município com uma dívida de mais de R$ 120 milhões, mesmo assim avançamos em muitas áreas essenciais. Não podemos deixar que São Gonçalo retroceda”, explicou Neilton.