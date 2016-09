Candidatos voltam às ruas na reta final

20/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Neilton Mulim esteve com moradores do Porto da Madama e do Porto Novo falando sobre saúde Foto: Divulgação

A semana dos prefeitáveis de São Gonçalo começou com panfletagens, caminhadas e encontros em diversos bairros do município. Moradores do Porto da Madama e Porto Novo ouviram as principais propostas do prefeito e candidato à reeleição, Neilton Mulim (PR), ontem.



Entre as propostas apresentadas está o compromisso em ampliar a rede de saúde. “Já fizemos muitos avanços na saúde, mas sei que ainda há um longo caminho para ser percorrido. Nosso objetivo é continuar garantindo um atendimento mais rápido, eficaz e humanizado”, afirmou Neilton.

Marlos Costa (PSB) participou de panfletagem no calçadão de Alcântara, onde conversou com a população e falou de suas propostas. “Temos que devolver São Gonçalo aos gonçalenses. A cidade carece de políticas públicas que possam melhorar a vida do cidadão”, disse.

O candidato da Rede, Diego São Paio, se reuniu com profissionais de educação no Capote. O vereador se comprometeu a ampliar as vagas de creche, a partir da construção de novas unidades ou de convênios com aquelas que já atendem à população. “As creches conveniadas, que são maioria no município, tranquilizam a família que não tem onde deixar a criança, mas ainda precisamos avançar”, destacou.

José Luiz Nanci (PPS) esteve em Santa Catarina e Engenho Pequeno. Durante o trajeto, Nanci conversou com moradores e ouviu reivindicações. “É importante essa aproximação para entender os problemas da população e buscar soluções reais”, declarou.