‘Os jovens têm de participar ativamente da política’

20/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Leonardo Ferraz

Filiado ao PHS, Jorge Mariola, de 60 anos, tenta sua quinta reeleição em São Gonçalo. Ele pretende lutar por mais



O SÃO GONÇALO - Quantos projetos aprovou em seus mandatos e quais destaca?

JORGE MARIOLA - Ao longo dos meus mandatos, aprovei dezenas de projetos de lei. Destaco a lei de isenção de IPTU para idosos que ganham até três salários. Sou autor também da lei de redução de ISS para a construção naval, gerando cinco mil empregos.

OSG - Se reeleito, quais serão suas prioridades?

MARIOLA - Vou continuar propondo leis para o nosso município, pois elas se perpetuam. Vou propor que São Gonçalo tenha mais creches. Temos uma população enorme, maior que três estados brasileiro. A dona de casa precisa ter um local para deixar seu filho quando for trabalhar. Vou propor a volta da matéria Organização Social e Política Brasileira (OSPB), que foi extinta no passado. Outro importante projeto é a diminuição da carga tributária. Sei que isso pode ser uma questão nacional, mas precisamos olhar pelo que acontece em São Gonçalo. Uma das mais importantes propostas é a regularização do transporte alternativo, que já está tramitando na Câmara.

OSG - Quem está apoiando para o cargo de prefeito e quais reivindicações tem feito ao candidato?

MARIOLA - Meu prefeito é o Neilton Mulin. Fiz uma solicitação a ele agora para que enxugue a máquina pública e crie a Secretaria da Juventude. Os jovens tem de participar ativamente da política pública. Eles tem o direito de discutir o futuro. Pedi também uma praça de skate, que já está sendo construída na Chico Mendes, que vai atrais diversos jovens para a prática de esportes.

OSG - Você chegou a ser confirmado como vice-prefeito na coligação ‘Juntos para vencer’ e depois foi substituído. Por qual motivo essa candidatura não seguiu em frente?

MARIOLA - Inicialmente, na verdade, eu discutia uma proposta de ser candidato a prefeito, pelo PDT. Porém, o partido entendeu que eu não deveria ser o nome do partido para a eleição. Não tenho nada contra o nome escolhido, mas acho que ele seria melhor para o Rio. Com isso, troquei de partido e fui convidado pelo prefeito. Sentamos e acertamos tudo. Contudo, ele recebeu uma proposta do PMDB, DEM e PV para que a Graça Matos fosse sua vice. E aí, cabia a mim decidir e eu julguei correto a minha saída e a entrada dela. Foi um momento que eu tinha de recuar, não por mim, não pelo Neilton, mas pela nossa causa.

OSG - Com base eleitoral na região do Coelho, o que enxerga como pontos primordiais que precisam ser melhorados na área?

MARIOLA - A nossa região do Coelho, Bairro Almerindo, Joquéi, está melhorando. Nós conseguimos pavimentar todas a ruas, por meio de emendas parlamentares. Hoje não temos nenhuma rua de chão nestes bairros. Ainda temos muito o que melhorar, mas isso vem com o tempo. Agora vamos buscar mais emendas para que possamos melhorar saneamento, iluminação e realizar a manutenção do que foi pavimentado.