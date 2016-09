Mais um dia de corpo a corpo

19/09/2016 às 06:00h Enviado por: Rene Santos

Marlos caminhou no Porto Novo, enquanto Dilson visitou feiras. Já Neilton esteve no Jardim Catarina Foto:

Os prefeitáveis de São Gonçalo deram continuidade à campanha durante o domingo. Como tradicionalmente acontece em alguns bairros, as feiras foram os locais mais frequentados pelos candidatos.



Avançar com as obras de infraestrutura em toda a cidade foi o compromisso que o prefeito Neilton Mulim (PR), candidato à reeleição, voltou a garantir durante encontro com moradores dos bairros de Santa Luzia e Jardim Catarina.

“Temos que continuar com esta parceria com o Governo do Estado para atingirmos o maior número de ruas possíveis. Nossa cidade precisa de mais infraestrutura e somente com a união de todos é que vamos conseguir avançar ainda mais”, disse.

O candidato a prefeito Marlos Costa (PSB) participou, durante a manhã de ontem, de uma caminhada no Porto Novo, onde ouviu a população sobre os problemas do bairro. Questionado sobre a precariedade na saúde pública do município, Marlos falou de suas propostas para área.

“Vamos criar as Clínicas de Família para oferecer diversas especialidades ao povo. E vamos abrir os principais postos de saúde da cidade aos sábados e estender o horário de funcionamento para 20h”, enumerou.

À tarde, o vereador visitou a APA do Engenho Pequeno e seguiu para reunião em diversos bairros da cidade.

Domingo foi dia de feira e o candidato Dilson Drumond (PSDB) passou em duas feiras livres para conversar com os eleitores. Em Neves, o tucano viu o abandono do bairro e lamentou.

“A feira e seus feirantes não recebem apoio da administração municipal. O bairro de Neves, como um todo está muito abandonado, sujeira para todos os lados e ausência do poder público”, comentou.

Já na Feira do Rocha, Dilson Drumond conversou com eleitores e moradores do bairro.

“Um governo para a população precisa ampliar as condições para geração de emprego e renda. Como somos uma cidade com mais de um milhão de habitantes é fundamental melhorar a vida da população oferecendo oportunidades aqui”, afirmou.