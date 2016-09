Serafini propõe regularização de moradias em comunidade de Niterói

19/09/2016 às 06:00h Enviado por: Rene Santos

Barracos de madeira ou taipa, valas a céu aberto e lixo ainda são realidade no Morro do Estado, no Centro de Niterói. O candidato a prefeito da cidade, Flavio Serafini (PSOL), percorreu, na manhã de ontem, as vielas da comunidade, conversou com moradores e afirmou que a Prefeitura trata o município com dois pesos duas medidas.



Durante a visita, Serafini assumiu o compromisso de criar melhores condições de acesso ao morro, de regularizar a situação das moradias, de recuperar as ruas e prevenir o risco de deslizamentos. Para o candidato é preciso também implantar um melhor sistema de coleta de lixo e fornecimento de água e esgoto.

Flavio Serafini destacou ainda a necessidade de desenvolver políticas de cultura, esporte e lazer na localidade. “Enquanto na Zona Sul há calçadas de granito, na favela falta saneamento básico, moradia digna e até mesmo é negada aos moradores condição de acesso ao próprio lugar onde moram. Os idosos não têm sequer como sair de casa”, analisou Serafini.

Na parte da tarde, o professor de sociologia também participou de caminhada pela Avenida Central, na Região Oceânica.