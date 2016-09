OAB-SG vai sediar debate entre os candidatos a prefeito de S. Gonçalo

18/09/2016 às 06:50h Enviado por: Rene Santos

A sede da OAB de São Gonçalo será novamente palco do debate dos candidatos a prefeito de São Gonçalo. O evento está marcado para o dia 21 de setembro, a partir das 20h, e está sendo organizado pela OAB Oitava Subseção de São Gonçalo, SINDSPEF- SG Sindicado dos Servidores Públicos Efetivos, TV WIN e Rádio Difusora Aliança FM. O encontro terá transmissão simultânea pela Rádio Difusora Aliança FM (98,7) e pela TV WIN que fará a cobertura ao vivo pela internet de todo o debate. Na reunião realizada com a assessoria dos candidatos no último dia 8, foi discutida a metodologia que vai ser usada. O debate terá duração de três horas e será divido em cinco blocos com apresentação dos candidatos, perguntas sorteadas feitas pelos convidados que estarão ocupando os 140 lugares do auditório da OAB de São Gonçalo, perguntas sorteadas de internautas através de e-mail, perguntas em vídeo feitas antecipadamente nas ruas da cidade por populares, perguntas das entidades organizadoras e perguntas entre candidatos mediante a sorteio de quem pergunta, assunto e quem responde. O debate poderá ser assistido ao vivo pelo canal do Youtube no endereço (www.antoniovaipassarainda) e pela Rádio Difusora Aliança FM em 98,7.