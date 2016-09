18/09/2016 às 06:35h Enviado por: Rene Santos

Eduardo Barbosa Paulo, o Dudu, de 37 anos, tenta a reeleição para o segundo mandato ao cargo de vereador em São Gonçalo. Filiado ao PTB, ele tem a melhoria da saúde como prioridade.



O SÃO GONÇALO - Qual principal projeto conseguiu aprovar em seu mandato?

DUDU - Coloquei vários projetos na Câmara, mas infelizmente nós dependemos do prefeito para sancionar. Um dos principais, que foi vetado, determinava que os bancos colocassem uma barreira para que a pessoa na fila não visse quem estivesse sendo atendido no caixa. Após o veto, encaminhei a ideia para a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e eles aceitaram. Outro projeto importante era a criação da ‘creche’ para o idoso, onde a pessoa deixaria seu pai ou mãe e pegaria no retorno do trabalho. Porém, este também foi vetado.

OSG - Se reeleito, quais serão suas prioridades?

DUDU - Minha promessa é continuar trabalhando. Um setor que gosto de olhar com carinho é a saúde. É onde vejo nossos maiores problemas. Depois, acredito que a segurança e a falta de pavimentação nos bairros. Vou dedicar meu tempo em busca de melhorias.

OSG - Quem está apoiando para prefeito e quais reivindicações tem feito ao candidato?

DUDU - O meu prefeito é o Marlos Costa. Uma ideia minha que bate com as dele é a descentralização do poder. São Gonçalo precisa de subprefeitos para que o poder público se aproxime do povo. Hoje, meu gabinete é dentro do Jardim Catarina. É lá onde trabalho, ouço reclamações e procuro melhorias. Marlos gosta da ideia, quer fazer parecido.

OSG - Com base eleitoral no terceiro distrito, o que vê como prioridades para a localidade?

DUDU - Atualmente, precisamos colocar para funcionar o que tem lá dentro. Há muitos postos de saúde, mas não tem médicos. Temos escolas, que sempre estão em obras. É uma área carente de quase tudo. Pavimentação, saneamento e saúde. É disso que o povo precisa de forma emergencial.

OSG - Em relação ao município, quais principais carências e como o poder legislativo pode contribuir para saná-las?

DUDU - Eu vejo a saúde, a segurança e a falta de infraestrutura como principais carências. O poder Legislativo sempre procurou ser um parceiro do prefeito. Contudo, atualmente é difícil fazer uma reunião com ele, ninguém tem acesso direto. A Câmara está sempre tentando aprovar medidas que serão boas para a população, mas sem diálogo fica mais difícil.