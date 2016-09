‘Quero a construção de uma filial do Inca no município’

14/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Leonardo Ferraz

Vereador por três mandatos em São Gonçalo, Capitão Nelson, 58, é candidato a reeleição. Filiado ao PTdoB, o policial militar reformado quer trazer uma unidade do Inca para a cidade.



O SÃO GONÇALO - Quantas leis o senhor aprovou em seus mandatos e qual destacaria?

CAPITÃO NELSON - Temos várias leis aprovadas nestes 12 anos. Uma deles, que consideramos de alta importância, é a obrigatoriedade da exposição do número do disque denúncia nos ônibus municipais. Outro que destaco é o projeto que isenta o pagamento de taxas em concursos públicos municipais para os doadores de sangue.

OSG - Se reeleito, qual será sua prioridade?

NELSON - Eu venho reivindicando junto ao prefeito Neilton, a construção de uma filial do Inca no município. Sempre faço uma comparação de São Gonçalo com Rio Bonito. Aqui, temos 1,3 milhão de habitantes, enquanto lá não deve ter um terço disso, mas lá existe esta filial. São Gonçalo tem um número de casos grande das doenças tratadas na unidade e seria um grande avanço.

OSG - Quem está apoiando para o cargo de prefeito e quais reivindicações já tem feito ao candidato?

NELSON - Estamos junto do prefeito Neilton Mulin. Algumas de nossas reivindicações já estão em andamento. A Binário, que está sendo feita na Estrada Raul Veiga, vai atender aos moradores daquele bairro e era uma exigência nossa. Queremos também um BRT de Santa Izabel até Niterói para facilitar o deslocamento das pessoas daquela área.

OSG - Com a experiência que tem como policial, como vê a situação atual da segurança na cidade?

NELSON - Em 1992, eu fazia parte do efetivo do 7ºBPM (São Gonçalo) e, na época, eram 800 homens, o que já era pouco. Hoje, temos um efetivo de 600 homens, o que torna o trabalho impossível. E o número cai mais ainda quando falamos de policiais na rua diariamente, que é apenas de 146. Fizemos esta pesquisa, levamos ao governo do estado e solicitamos um aumento de militares no batalhão. Contudo, o governador só queria saber de UPP e não nos atendeu. A partir do momento que o número que policiais for aumentado, nossa segurança também vai crescer.

OSG - Você está no terceiro mandato, como ainda pode contribuir para a população gonçalense?

NELSON - Muito trabalho. É difícil estabelecer projetos porque a gente não pode gerar expectativas. A minha briga para trazer o Inca para São Gonçalo vem desde meu primeiro mandato. Outra conquista que tivemos e que demorou foi a UPA do Pacheco.