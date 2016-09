Prefeitáveis investem nas conversas com povo

18/09/2016 às 14:28h Enviado por: Rennan Rebello

Neilton Mulim visitou oito bairros e prometeu mais melhorias Foto: Divulgação

Os prefeitáveis de São Gonçalo voltaram às ruas de São Gonçalo para mostrar as suas propostas de governo ontem. Alcântara foi visitado por José Luiz Nanci (PPS) e Marlos Costa (PSB). Neilton Mulim (PR) e Dilson Drumond (PSDB) estiveram em outros bairros.



O prefeito Neilton Mulim, candidato à reeleição, levou suas propostas para um segundo governo a oito bairros durante encontro com lideranças religiosas e comunitárias. Neilton garantiu à população dessas regiões mais obras de infraestrutura e saúde.

“Estamos chegando aos 120 quilômetros de vias asfaltadas, sendo que 50 km também receberam redes de água e esgoto e drenagem. Temos que avançar com os programas “Rua Nova” e “Mais Asfalto” a outros bairros”, garantiu. Se movimentando em uma cadeira de rodas, José Luiz Nanci fez corpo a corpo no Calçadão de Alcântara. Com seu candidato a vice-prefeito, Ricardo Pericar, eles conversaram com a população. “São Gonçalo precisa de respeito e comprometimento com o cidadão. Vamos reconstruir essa cidade, botar o que parou de funcionar para funcionar. Alcântara é um lugar estratégico que precisa de muitas melhorias e de mais atenção”, afirma José Luiz Nanci.

Marlos Costa participou de café da manhã no Arsenal, em seguida caminhou pelo Alcântara, onde conversou com comerciantes e moradores e gravou programa eleitoral. Os principais questionamentos da população foram a necessidade de ordenamento urbano e acessibilidade. “O trânsito é um dos principais problemas do bairro. Tenho como proposta reordenar o trânsito, buscando melhor fluidez e rapidez. Os ambientes também precisam ser preparados para acolher as pessoas”, disse Marlos.

Dilson Drumond caminhou em Trindade e Boassu ao lado do candidato a vice, Daniel Inove. “Encontrei muitos amigos e pacientes nessa caminhada. É preciso investir em qualidade de vida para a população. As carências em todos os setores é muito grande”, disse o médico.