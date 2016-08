Campanha esquenta em SG

28/08/2016 às 21:27h Enviado por: Rene Santos

Dejorge conversou com eleitores no Porto Novo e Bairro Rosane Foto: Divulgação Nanci foi à inauguração do comitê de campanha do professor Gallo Foto: Divulgação

Para boa parte dos gonçalenses, o domingo foi de folga. Mas para os candidatos a prefeito de São Gonçalo, ontem foi dia de campanha intensa pelas ruas do município. Os cabos eleitorais de alguns deles estiveram presentes nas principais feiras livres, como a de Alcântara, do Rocha e de Neves.



Dejorge Patrício (PRB) visitou os bairros Porto Novo e Rosane, na parte da manhã e conversou com a população sobre suas metas para a cidade, principalmente na área da saúde. À tarde fez uma caminhada no Jardim Catarina e à noite participou de culto no Boaçu.

Ao longo da agenda de Diego São Paio (Rede), o desemprego foi um dos temas mais comentados pela população com o candidato. Acompanhado da candidata a vice Fernanda Temperini, Diego apresentou medidas para que São Gonçalo abra novas frentes de trabalho aos gonçalenses.

Depois de participar de oito reuniões com lideranças comunitárias, religiosas e políticas em seis regiões da cidade, o candidato à reeleição pelo PR, Neilton Mulim, terminou o dia prestigiando um casamento comunitário, em Nova Cidade.

O vereador Marlos Costa, do PSB, gravou para o programa eleitoral de rádio e TV, participou reuniões pela cidade e prestigiou um evento religioso no Rocha.

Ainda em fase de recuperação de uma cirurgia após quebrar o pé direito, o candidato José Luiz Nanci (PPS) se encontrou com pastores durante a manhã deste domingo.

O deputado estadual, que pretende voltar ao corpo a corpo com eleitores hoje, também participou da inauguração do comitê de campanha do candidato a vereador, pelo mesmo partido, Professor Gallo, em Nova Cidade, no último sábado, a bordo de um Bugre. “Vou continuar usando o ‘bugre-móvel’ para chegar aos locais, mas se for preciso, usarei uma cadeira de rodas. Não vou deixar de lado minha campanha, ainda mais com todos esses resultados positivos das pesquisas”, comentou Nanci.