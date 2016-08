Em Niterói, políticos visitam escolas, obras de mobilidade e universidade

24/08/2016 às 22:47h Enviado por: Rennan Rebello

A campanha eleitoral pelo Executivo de Niterói continua pela ruas da cidade. Três dos quatro concorrentes enfrentaram o sol para conversar com a população e apresentar suas propostas ontem. O candidato à reeleição, Rodrigo Neves (PV) cumpriu agenda institucional na prefeitura.



Flavio Serafini (PSOL) foi ao encontro de atingidos pelas obras da TransOceânica. Para o candidato, a Prefeitura deveria ter estudado os impactos e atuado na prevenção e redução dos danos para a população. “Trata-se de um atraso travestido de modernidade”, pontua Serafini.

Felipe Peixoto (PSB) encerrou a agenda de ontem lançando o Programa de Governo Cidade Limpa. O nome é o mesmo da chapa com 11 partidos que integram a coligação. São mais de 200 propostas consolidadas no documento construído de forma colaborativa em 22 encontros da chamada Agenda 40, realizados em junho e julho com a participação de niteroienses.

O lançamento foi no auditório da Universidade Cândido Mendes, no Centro, onde Felipe Peixoto detalhou, as dez principais propostas do documento.

Já a candidata pelo PSTU, Danielle Bornia, visitou as escolas do Barreto.