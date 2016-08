Neilton recebe candidatos

23/08/2016 às 01:54h Enviado por: Samuel Castro

Prefeito recebeu candidatos a vereador dos 11 partidos que fazem parte da coligação ‘Juntos Para Vencer’ Foto: Sandro Nascimento

Ontem, apesar da chuva, alguns dos candidatos a prefeito de São Gonçalo foram às ruas para conversar com eleitores, enquanto outros participaram de gravação de programa de TV e realizaram agendas internas.

O candidato a reeleição pela coligação “Juntos Para Vencer”, Neilton Mulim (PR) encontrou com todos os candidatos a vereador dos 11 partidos que o apoia, na noite de ontem, no Clube Mauá. Acompanhado da candidata à vice-prefeita, Graça Mattos, o atual Chefe do Executivo apresentou aos candidatos o seu plano para um segundo governo e as ações realizadas nos últimos três anos.

“Vamos continuar avançando principalmente nas áreas da saúde, educação e pavimentação. Vamos mostrar a população tudo que foi feito, pois a maioria desconhece nosso trabalho. Procurei não investir em publicidade para investir em áreas prioritárias”, disse Neilton.

A chuva também não parou as ações da campanha “São Gonçalo Merece Mais”. Diego São Paio (Rede) caminhou pela Estrada Raul Veiga, em Alcântara, e apresentou uma de suas bandeiras aos eleitores: uma reforma urbana no coração comercial da cidade.

“Alcântara precisa de uma reforma urbana, que contemple investimentos na limpeza de galerias e na alteração dos pontos de ônibus de algumas linhas. O modelo atual tem dado dor de cabeça tanto aos comerciantes quanto aos frequentadores”, explicou.

Diego também se reuniu com cerca de 80 mulheres num restaurante, no mesmo bairro.

O candidato do PDT, Brizola Neto participou de reuniões internas na sede do partido, no Rio de Janeiro, pela manhã. Na parte da tarde, se dedicou à gravações externas para o programa eleitoral.

O candidato do PSB, Marlos Costa, também participou de gravação de programa de TV e agendas internas, ontem.