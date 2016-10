Familiar de policial militar sobrevive à chacina

19/10/2016 às 17:10h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação/SBT

Um parente que sobreviveu à chacina da família de um policial militar, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, saiu caminhando com bastante dificuldade da casa, na Rua Bom Jardim, no bairro Parque Tietê. Ele relatou a PMs do 21º BPM (São João de Meriti) que só conseguiu se salvar pois se trancou no quarto.





O assassinato ocorreu nesta manhã, por volta das 8h. O sargento Cristiano José Martins, do 5º BPM (Praça da Harmonia), chegou em sua residência e se deparou primeiro, com um dos seus cachorros mortos no fundo do imóvel. Quando entrou na casa, encontrou os corpos de sua mãe, Marilene José Martins, de 60 anos, de seu irmão, Fernando José Martins, de 36, e das suas primas de criação Kauane, 7 anos, e Hester, 5.





De acordo com informações preliminares, a execução teria partido de bandidos do Morro Azul, que fica próximo à residência atacada, no bairro Parque Tietê.





Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foram ao local e constataram que a porta dos fundos da residência tinha sinais de arrombamento.