Bandidos executam família de policial na Baixada

19/10/2016 às 11:36h Enviado por: Thiago Soares

Bandidos invadiram e executaram família de policial. Foto: Divulgação / SBT

Um grupo de bandidos da Baixada Fluminense executou toda família de um policial militar, na manhã de hoje, em São João de Meriti. As vítimas são a mãe do PM, o irmão, duas crianças, que seriam primas de criação do militar, e até o cachorro da família.





Segundo informações da polícia, o sargento Cristiano José Martins, lotado no 5ºBPM (Praça da Harmonia), chegou em sua casa por volta das 8h e já encontrou os corpos de seus familiares no chão. Eles foram identificados como Marilene José Martins, de 60 anos, mãe do policial, Fernando José Martins, de 36, irmão, e Kauane e Hester, de sete e cinco anos.





De acordo com informações preliminares, a execução teria partido de bandidos do Morro Azul, que fica próximo à residência atacada, no bairro Parque Tietê.





Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foram ao local e constataram que a porta dos fundos da residência tinha sinais de arrombamento. Ainda não há informação sobre o que teria motivado o ataque.