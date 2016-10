‘Bonde’ de comunidade do Rio é pego pela PM em SG

18/10/2016 às 11:00h Enviado por: Leticia Lopes

Na operação, policiais militares prenderam oito acusados de tráfico de drogas e apreenderam uma pistola, 565 papelotes de de cocaína, além de 432 trouxinhas de maconha Foto: Sandro Nascimento Na operação, policiais militares prenderam oito acusados de tráfico de drogas e apreenderam uma pistola, 565 papelotes de de cocaína, além de 432 trouxinhas de maconha Foto:

Por Daniela Scaffo

Policiais do Serviço de Inteligência (P-2) do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam um grupo de traficantes da Favela do Mandela, no Complexo de Manguinhos, Zona Norte do Rio, integrantes do Comando Vermelho (CV), durante operação no bairro Sacramento, em São Gonçalo, na manhã de ontem. Entre os presos estão dois irmãos gêmeos, menores de idade, suspeitos de executarem um policial civil, em março, na Avenida Francisco Bicalho, Zona Portuária do Rio.

Os PMs contaram que receberam informações de que havia bandidos fortemente armados - portanto, inclusive, explosivos - na localidade conhecida como Monte Formoso. O grupo teria vindo da comunidade carioca para fortalecer o tráfico na comunidade de São Gonçalo. Ao chegarem no endereço, os policiais foram recebidos a tiros e houve intenso confronto. Após a troca de tiros, os agentes surpreenderam Igor Ander Cunha da Silva, de 24 anos, Lucas Leonardo Santos de Oliveira, 19; George Carlos Teixeira da Silva, 18; Emanoel Ribeiro de Andrade, 19; além de quatro menores, sendo duas meninas. Dois dos adolescentes tinham quatro passagens pela polícia, cada, pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Com o grupo foi apreendida uma pistola calibre nove milímetros, além de 565 papelotes de cocaína e 432 trouxinhas de maconha. O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).